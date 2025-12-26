В Кремле раскрыли, о чем говорили Трамп и Путин

Лидеры России и США накануне провели телефонный разговор, в котором обсудили Украину и пути урегулирования ситуации, также была дана оценка позиции ЕС и оценены возможности экономического сотрудничества РФ и США.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о чем беседовали в рамках телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Разговор, первый с середины октября, состоялся накануне вечером и продлился 1 час 15 минут. Инициатором стала американская сторона – Трамп позвонил Путину перед тем, как провести встречу с Владимиром Зеленским.

По словам Ушакова, в рамках диалога с Путины Трамп внимательно выслушал российские оценки перспектив урегулирования и аргументы президента РФ.

"Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух администраций"

– Юрий Ушаков

Стороны согласились в оценке предложений Украины и ЕС по мирному урегулированию – они видятся как попытка затянуть конфликт.

Трамп заявил, что украинский конфликт стал для него самым трудным, и призвал завершить его как можно быстрее.

Также в рамках телефонного разговора лидеры коснулись перспектив экономического российско-американского сотрудничества, по мнению Трампа, имеются впечатляющие перспективы.

В конце разговора стороны условились созвониться еще раз, после того, как состоится встреча Трампа с Зеленским.