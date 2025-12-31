Турция поддержала Венесуэлу после ударов США

Главный советник турецкого лидера прокомментировал сегодняшние удары США по Венесуэле. Он подчеркнул, что Анкара в данной ситуации поддерживает Каракас.
Турция находится на стороне Венесуэлы, которая подверглась нападению со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал 3 января главный советник президента страны Джемиль Эртем.
"Мы на стороне народа Венесуэлы и президента Мадуро!"
– Джемиль Эртем
Советник турецкого лидера отметил, что этот бандитизм не должен остаться безнаказанным.
Ранее сегодня стало известно, что США нанесли удары по ряду объектов в Венесуэле. После этой атаки президент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение.