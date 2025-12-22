Мультивселенную научных героев создадут в СКФУ

На основе уже выпущенных комиксов о научных героях в СКФУ создадут целую мультивселенную – цветную и с анимационными адаптациями.

Проект комиксов об ученых Северо-Кавказского федерального университета будет развиваться в мультивселенную научных героев, рассказала автор идеи и руководитель медиацентра вуза Анна Мартын.

По ее словам, переформатирование проекта запланировано на 2026 год. В данный момент идет поиск цифровой площадки для публикации. Кроме того, в новом варианте графические новеллы будут цветными, а сами сценарии получат больше динамики.

"В дальней перспективе задумываемся о создании целой мультивселенной научных героев, и не только СКФУ, а также об анимационных адаптациях"

– Анна Мартын

Напомним, что черно-белые комиксы "Академия научных героев СКФУ" начали выходить в свет в июле. Уже к концу 2025 года число просмотров достигло 19 млн, а сам проект получил поддержку Минобрнауки России, пишет ТАСС.