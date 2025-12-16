Умный антитеррористический коридор придумали в СКФУ

Ученые СКФУ изобрели умный антитеррористический коридор – он самостоятельно распознает и задержит потенциальных злоумышленников.

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета представили прототип антитеррористического умного коридора, который в состоянии самостоятельно заблокировать возможного террориста и не выпускать его в течение 20 минут, рассказали в пресс-службе вуза.

Руководитель проекта, профессор кафедры организации и технологии защиты информации Игорь Мандрица уточнил, что такое устройство более эффективно, чем человеческая охрана: оно само распознает лица и металлические предметы (весом более 450 г), далее людей, которые могут нести угрозу, коридор блокирует менее чем за секунду и удерживает внутри до 20 минут.

У проекта есть аналоги. Однако по сравнению с ними у него есть преимущества: это создание принудительной эвакуационной зоны и антивандальной блокировки – охрана и посетители не пострадают.

Себестоимость системы предварительно будет составлять 700 тыс рублей, рыночная цена – порядка 1,4 млн рублей.