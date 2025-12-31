Мадуро предстанет перед судом в США

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет судить американский суд. Об этом рассказал сенатор Майк Ли.
Он подчеркнул, что пообщался по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, который поведал что Мадуро был задержан американскими военнослужащими для суда по уголовным обвинениям в США.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио поведал, что задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет судить американский суд.
По его словам, атака на Венесуэлу была совершена в целях защиты американских военных, которые задерживали Мадуро.
"Действия, которые мы наблюдали сегодня вечером, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест"
– Майк Ли
Информацию о предстоящем суде над Мадуро подтвердил также на своих страницах в соцсетях замгоссекретаря США Кристофер Ландау.
"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления"
– Кристофер Ландау
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы и его супруга захвачены и вывезены из страны.