Мадуро предстанет перед судом в США

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро арестован. По его словам, венесуэльского лидера ждет суд.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет судить американский суд. Об этом рассказал сенатор Майк Ли.

Он подчеркнул, что пообщался по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, который поведал что Мадуро был задержан американскими военнослужащими для суда по уголовным обвинениям в США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио поведал, что задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет судить американский суд.

По его словам, атака на Венесуэлу была совершена в целях защиты американских военных, которые задерживали Мадуро.

"Действия, которые мы наблюдали сегодня вечером, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест"

– Майк Ли

Информацию о предстоящем суде над Мадуро подтвердил также на своих страницах в соцсетях замгоссекретаря США Кристофер Ландау.

"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления"

– Кристофер Ландау

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы и его супруга захвачены и вывезены из страны.