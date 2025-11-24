Мэр Нью-Йорка впервые принес присягу на Коране

Зохран Мамдани в самом начале 2026 года стал первым в истории США мусульманским мэром Нью-Йорка: по протоколу он принес присягу на Коране.

Молодой американский политик Зохран Мамдани, будучи мусульманином, принес сегодня присягу мэра Нью-Йорка не на Библии, как делали все предыдущие нью-йоркские градоначальники, а на Коране – согласно протоколу каждый новый мэр торжественном клянется соблюдать свои должностные обязанности на американской Конституции и священной книге своей веры.

Присяга была принесена в ночные часы 1 января на одной из неработающих станций нью-йоркского метро, событие демонстрировалось по телевидению. Таким образом, Зохран Мамдани стал первым мусульманским мэром Нью-Йорка, заменив прежнего главу города Эрика Адамса.

Ожидается, что позднее днем Мамдани проведет еще одну церемонию присяги, на сей раз в публичном режиме.

Напомним, что Зохран Мамдани будет мэром до конца 2028 года, после чего у него будет возможность баллотироваться на второй срок.

Президент Дональд Трамп поначалу не одобрял программу Мамдани по развитию Нью-Йорка, но на личной встрече политики смогли найти общий язык.