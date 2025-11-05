Дональд Трамп показал пример политической гибкости

В конце прошлой недели США потрясла встреча президента Дональда Трампа и оппозиционного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани: несмотря на принципиальные политические разногласия, политики провели беседу о проблемах Нью-Йорка в дружественной атмосфере и заявили о согласии по ряду важных для города вопросов. Событие стало примером внутриамериканской Realpolitik.

В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа с новоизбранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани. У переговоров был весьма напряженный фон, поскольку Трамп называл Мамдани после победы на нью-йоркских выборах "коммунистом" и обещал урезать федеральное финансирование города. Мамдани, в свою очередь, перед личной встречей именовал Трампа "угрозой демократии" и "деспотом".

Тем не менее, переговоры прошли позитивно. Дональд Трамп по итогам встречи даже пообещал "болеть" за Зохрана Мамдани. Несмотря на очевидные разногласия в видении американской политики, президент-республиканец и мэр-демократ смогли обнаружить точки пересечения – в частности, они сошлись в понимании задачи повысить доступность жилья в Нью-Йорке. Мамдани признался главе государства, что во время предвыборной программы беседовал с выходцами из Квинса и Бронкса, голосовавших за Трампа на президентских выборах, и те объясняли ему, что сделали свой выбор ради снижения стоимости жизни в Нью-Йорке. Дружеское поведение Мамдани на встрече с Трампом можно рассматривать как попытку добиться стратегических результатов для ньюйоркцев, несмотря на столкновений ценностей двух политиков.

Нью-Йорк и Трамп

При анализе обстоятельств встречи президента Дональда Трампа с новым нью-йоркским мэром Зохраном Мамдани необходимо учесть специфику города. Нью-Йорк, как и многие крупные города по всему миру, стабильно выступает в оппозиции существующему национальному руководству.

На президентских выборах 2016 года Дональд Трамп выиграл в целом по США, но проиграл с отрывом в родном Нью-Йорке. Политика нью-йоркского руководства тогда возымела явный уклон в левую сторону в связи с победой на мэрских выборах Александрии Окасио-Кортес, которая, как и Мамдани, является сторонницей демократического социализма. Победа республиканца Трампа на федеральном уровне в определенной степени консолидировала демократически направленные силы и инициативы Нью-Йорка против консервативной политики Белого дома, что породило ряд политических конфликтов вокруг вопросов иммиграции, налогов и климата. Благодаря этому иммигранты, не имеющие полноценных документов, ратифицированных на территории штата, с 2019 года могут получать водительские права.

Реагируя на разногласия с нью-йоркским руководством, Дональд Трамп в том же 2019 году сменил место резиденции, переместившись из Нью-Йорка во Флориду.

При этом невозможно утверждать о монолитности Нью-Йорка, определенная доля поддержки консервативной политики в городе все же присутствует. За пределами лево-либерального ядра те же вопросы налогообложения рассматриваются двояко, и подход Трампа имеет определенный успех у представителей элиты штата.

Нью-Йорк и Мамдани

Программная стратегия Зохрана Мамдани направлена в первую очередь на попытку разрешения кризиса растущей стоимости жизни в Нью-Йорке, в том числе посредством увеличения корпоративного налогообложения и ввода налога на доходы, превышающие $1 млн в год. Это, разумеется, вызывает беспокойство наиболее обеспеченной прослойки жителей Нью-Йорка, среди которых были даже популярны призывы покинуть штат в случае успеха Мамдани на выборах.

Победа Зохрана Мамдани подтверждает явное сопротивление нью-йоркского большинства консервативной политике Республиканской партии. В целом его программа не несет в себе ничего радикального: заморозка цен на аренду жилья, работа с проблемой бездомности, введение бесплатного общественного транспорта, обеспечение общедоступности детских садов и план по внедрению муниципальных магазинов для наиболее маргинальных слоев жителей, а также и повышение МРОТ. И все же, с учетом особенностей муниципальной политики внутри США, взгляды Мамдани воспринимаются не как умеренные социально-демократические, а скорее как радикально-левые. Отсюда и происходит ярлык "коммунист": маккартизм остается глубоко в американском сознании, и правые консерваторы относят к коммунизму всех идеологически враждебных оппонентов.

Интересно, что Зохран Мамдани получает критику не только от правых и республиканцев, но и от левого лагеря и Демократической партии, где тоже нашлись недовольные политической программой новоизбранного мэра "Большого Яблока". Обобщая, эту критику можно свести к обвинениям в попытках залатать дыры в социально-экономическом устройстве Нью-Йорка без решения кардинальных задач анти-буржуазной левой повестки. Не рады Мамдани в консервативных и центристских кругах Демпартии: City & State New York информирует, что к середине октября полдюжины демократов в Конгрессе США отказали Мамдани в предвыборной поддержке, несмотря на его явный статус фаворита.

Победа Мамдани на выборах была предрешена, поскольку он очень вовремя занял нишу низового харизматичного политика с фокусом на насущные проблемы и должной степенью популизма. Ставя во главу угла вопросы, актуальные для большинства жителей Нью-Йорка, Мамдани нашел место в своей программе и для политики идентичности в виду того, что он мусульманин и некогда мигранта (стал натурализованным гражданином в 2018 году). Мусульманская вера мотивировала его высказываться по поводу вещей, которые Демпартия привыкла игнорировать – прежде всего о палестино-израильском конфликте и исламофобии, царящей в умах многих американцев. В ходе предвыборной кампании противники Мамдани высказывали страхи о грядущей исламизации Америки, называли кандидата в мэры "предвестником джихада", но эти обвинения в итоге обернулись против них самих.

Зохрану Мамдани удалось то, что оказалось не по силам Камале Харрис. Несмотря на схожее построение предвыборных тактик (обращение к молодой аудитории и активное использование социальных сетей), одной из причин проигрыша Харрис можно смело назвать отсутствие четкой артикуляции по запросам американских арабов и противников политики Израиля на Ближнем Востоке. Мамдани же выступил с открытым осуждением действий правительства Биньямина Нетаньяху, не солидаризуясь с ХАМАС, что обеспечило ему поддержку и мусульманской общины в Нью-Йорке, и представителей еврейской общины, несогласной с действиями Тель-Авива в секторе Газа.

Трамп и Мамдани

Казалось бы, Зохран Мамдани на посту мэра Нью-Йорка – это символ протеста американцев против трамповской MAGA-повестки дня. Мамдани вступил в ряд демократов, открыто называющих себя социалистами и использующих лево-популистскую риторику, наряду с Берни Сандерсом и Александрией Окасио-Кортес. И тем не менее, политические реалии современных США таковы, что ему и президенту Дональду Трампу пришлось не просто встретиться друг с другом, но и провести беседу в благожелательном ключе.

В случае Мамдани, очевидно, сработала угроза Трампа лишить Нью-Йорк стандартного финансирования: для реализации предвыборной прогрммы по улучшению жизни нью-йоркцев новому мэру принципиально необходимы средства из федерального бюджета США (городу не хватает $4,2 млрд на запланированные расходы 2026 года). По этой причине Зохран Мамдани на переговорах с Дональдом Трампом не поднимал политические и идеологические вопросы, а говорил исключительно о практических задачах нью-йоркского руководства.

Дональд Трамп, в свою очередь, продемонстрировал, что он контролирует внутренние процессы в США и умеет договариваться даже с самыми радикальными политическими оппонентами. На пресс-конференции после встречи президент всячески подчеркивал, что идейные различия не так важны, как совместная работа на благо американцев. У Трампа стояла первоочередная задача повысить рейтинг поддержки, в особенности среди молодежи, и встреча с 34-летним Зохраном Мамдани была призвана показать молодым гражданам США, что 47-й президент умеет находить общий язык с новым поколением американских политиков и сохраняет личное влияние на все происходящие в стране политические события.

Из-за сочетания интересов двух политиков их встреча, от которой американские СМИ ожидали крупного скандала, превратилась в образец политического маневрирования: конъюнктурную гибкость проявил как глава государства и республиканец Дональд Трамп, так и оппозиционный мэр, демократ-социалист Зохран Мамдани. Эта история лишний раз доказала, что в большой политике реальные интересы всегда стоят на первом месте, а риторика и идеология при необходимости могут быть скорректированы в нужную сторону.