Выборы мэра Нью-Йорка 2025: историческая победа мусульманина Зохрана Мамдани

Расскажем, кто стал мэром Нью-Йорка, почему выборы в Нью-Йорке в 2025 году стали историческими, кто такой Зохран Мамдани и кто его родители, как исламские ценности повлияли на повестку Мамдани, какая у него программа, за что его критикуют и какие вызовы ждут Мамдани на посту мэра.

Победа 34-летнего Зохрана Мамдани символизирует не только смену поколений в политике, но и триумф религиозного и культурного разнообразия - впервые за 400-летнюю историю города мэром стал мусульманин.

Кто стал мэром Нью-Йорка?

Результаты голосования показали убедительную победу Зохрана Мамдани: он получил 50.4% голосов (более миллиона голосов), в то время как Эндрю Куомо получил 41.6% (более 800 тысяч голосов), а Кертис Слива - 7.1% (почти 150 тысяч голосов). Таким образом, Зохран Мамдани вступит в должность в самом начале 2026 года.

Независимый кандидат Эндрю Куомо - политик-демократ, ранее занимавший пост губернатора Нью-Йорка (2011-2021);

Кандидат от Республиканской партии Кертис Слива - общественный деятель, основатель волонтерской организации по борьбе с преступностью, баллотировался в мэры в 2021 году.

Кто такой Зохран Мамдани?

Зохран Кваме Мамдани - американский политик-демократический социалист, одержавший победу на выборах главы крупнейшего американского мегаполиса. Его избрание стало историческим: он будет первым мусульманином на посту, а также первым выходцем из Южной Азии и Африки и самым молодым мэром города за более чем столетие.

© Фото: InformedImages/Creative Commons Attribution 4.0

Зохран Мамдани родился в Уганде (18.10.1991), но переехал в Нью-Йорк в возрасте 7 лет. Новоизбранный мэр рос в интернациональной среде: после угандийского города Кампала и до Нью-Йорка семья жила два года в Кейптауне. Его религиозная идентичность стала неотъемлемой частью публичного образа: во время предвыборной кампании он посещал мечети в Куинсе и Бруклине, подчеркивая важность межконфессионального диалога.

Личная жизнь - Зохран Мамдани женат на 28-летней художнице сирийского происхождения Раме Дуваджи;

- Зохран Мамдани женат на 28-летней художнице сирийского происхождения Раме Дуваджи; Образование - окончил специализированную среднюю школу в Бронксе, а также Боудин-колледж со степенью бакалавра африканистики (2014);

- окончил специализированную среднюю школу в Бронксе, а также Боудин-колледж со степенью бакалавра африканистики (2014); Гражданство - стал натурализованным гражданином США в 2018 году.

До прихода в политику Мамдани консультировал малоимущие семьи по жилищным вопросам, помогая им бороться с выселениями - опыт, который он называет "применением исламских принципов заботы о ближнем". Его политический путь стартовал с волонтерской работы в 2015 году, а уже через 5 лет он был избран в Ассамблею штата Нью-Йорк.

Карьера Мамдани набирала рост в условиях кризиса в администрации действующего мэра-демократа Эрика Адамса, который столкнулся с серией коррупционных скандалов и обвинений в незаконном финансировании избирательной кампании. Хотя Адамс первоначально планировал баллотироваться на второй срок, он отказался от участия в гонке из-за низкого рейтинга поддержки и недостатка финансирования. Это создало вакуум власти, которым воспользовались новые кандидаты.

Родители Зохрана Мамдани - кто они?

Родители Зохрана - всемирно известные интеллектуалы, оказавшие влияние на его мировоззрение:

Отец Махмуд Мамдани - индийско-угандийский ученый, один из наиболее известных африканских антропологов и политологов. Он служит профессором Колумбийского университета на Манхэттене, а также директором Института социальных исследований в Кампале, специализируясь на исследованиях колониализма и постколониализма. Именно он дал Зохрану среднее имя в честь первого премьер-министра Ганы Кваме Нкрумы.

Мать Мира Наир - кинорежиссер индийского происхождения. Ее фильмы, такие как "Миссисипи Масала" и "Брачный сезон", получили мировое признание и множество наград, включая "Золотой глобус" и награду Каннского кинофестиваля.

Почему выборы мэра Нью-Йорка в 2025 году стали историческими?

Голосование побило рекорды явки, в том числе в районах с преобладающим мусульманским населением, таких как Бай-Ридж в Бруклине и Джексон-Хайтс в Куинсе. На момент подсчета около 91% бюллетеней было зафиксировано 1,451,942 проголосовавших избирателя с учетом досрочного голосования. По итогам полной обработки голосов явка, по предварительным оценкам, превысит 2 млн человек. Это высочайший показатель с 1969 года.

Рост интереса к выборам объясняется несколькими факторами:

Демократ Мамдани, независимый кандидат Куомо и республиканец Слива представляют радикально разные идеологии. В том числе выборы стали ареной борьбы между прогрессивными и умеренными демократами, а также испытанием для республиканцев в "синем" городе;

В Нью-Йорке проживает самая большая мусульманская община США - более 800 тысяч человек. Исламские организации впервые объединились для поддержки кандидата-мусульманина, что увеличило явку на 15% по сравнению с 2021 годом.

Как исламские ценности повлияли на повестку Мамдани?

Программа Мамдани отражает принципы социальной справедливости, созвучные исламской традиции:

Борьба с бедностью - заморозка арендной платы и создание городских продуктовых магазинов с низкими ценами - прямые отсылки к исламской концепции закята (обязательной помощи нуждающимся);

Защита меньшинств - Мамдани публично осуждал исламофобию и антисемитизм, предлагая расширить финансирование программ межрелигиозного образования;

Этическое управление - его предложение о повышении налогов для богатых коррелирует с исламским запретом на ростовщичество (риба) и чрезмерное обогащение;

Победа Мамдани стала ответом на растущий исламофобию - его программа межконфессионального диалога привлекла не только мусульман, но и представителей других религий.

За день до начала досрочного голосования Мамдани выступил с эмоциональной речью у мечети в Бронксе, осудив "расистские, беспочвенные нападки" оппонентов. Он подчеркнул, что исламофобия стала "одной из немногих областей согласия" между его противниками. В ответ кандидат от демократов вел кампанию на урду, хинди, арабском и испанском, подчеркивая: "Быть мусульманином в Нью-Йорке - значит ожидать унижений, но мы не должны их терпеть".

Что предложил избирателям Мамдани?

Избирательная кампания Мамдани базировалась на прогрессивных экономических реформах, направленных на сокращение неравенства и улучшение жизни рабочих семей:

Прекращение повышения цен на стабилизированное жилье, которое затрагивает свыше 2 млн жителей Нью-Йорка;

Отмена платы за проезд в автобусах и создание выделенных полос для ускорения их движения;

Бесплатные детские сады (от 6 недель до 5 лет) и повышение зарплат работникам этой сферы;

Ввод 2% налога на доходы свыше $1 млн и рост корпоративного налога до 11.5% для финансирования социальных программ.

За что критикуют Мамдани?

Республиканцы неоднократно называли Мамдани "коммунистом", а открытая поддержка политиком прав палестинцев вызвали острую полемику с крупнейшей в США еврейской диаспорой. Некоторые бизнесмены заявляли, что планы повысить налоги сократят рабочие места, вынудив компании покинуть Нью-Йорк. Также, несмотря на громкие обещания, у нового мэра пока что мало политического опыта, и ему еще только предстоит доказать свою способность реализовать столь амбициозную программу в условиях реального управления.

Зохран Мамдани и Трамп враги?

Конфликт между новоизбранным мэром и американским лидером был предопределен. Дональд Трамп, сам бывший ньюйоркец, накануне выборов открыто поддерживал Куомо и угрожал урезать финансирование Нью-Йорка в случае победы Мамдани. Он называл новоизбранного мэра "катастрофой", а тот дал понять, что считает свою победу поражением Трампа. В своей победной речи он прямо обратился к президенту и пообещал бороться с любыми попытками администрации Трампа урезать финансирование города или "усложнить жизнь его жителям".

Какие вызовы ждут Мамдани на посту мэра Нью-Йорка?

Всего за год Мамдани превратился из малоизвестного политика в фигуру мирового масштаба благодаря публикации видео в соцсетях, привлекающих молодую аудиторию, а также благодаря фокусу на реальных проблемах. Мамдани лично ходил по городу, разговаривал с людьми на улицах и в метро. Ключевым моментом стала его победа на праймериз Демократической партии в июне, где он с результатом 56% обошел политического тяжеловеса Куомо.

Но теперь перед политиком стоят серьезные вызовы: