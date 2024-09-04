Трамп сократил лимит на беженцев: какова квота, почему и как менялась иммиграционная политика США

Дональд Трамп установил лимит на прием беженцев на уровне всего 7,5 тысяч человек - новый исторический антирекорд. Расскажем, кто теперь сможет получить убежище в США, что означает сокращение квот беженцев, почему белые южноафриканцы в приоритете и что происходит в ЮАР, а также как менялась иммиграционная политика США.

В истории Соединенных Штатов отражается их противоречивое отношение к иммигрантам и беженцам. С одной стороны - статуя Свободы, встречающая тех, кто ищет лучшей жизни, с другой - многовековая традиция законов, призванных ограничить въезд или получение гражданства по признаку расы, национальности или религии. Именно ко второй традиции апеллирует политика администрации Дональда Трампа.

Кто теперь сможет получить убежище в США?

С начала нового финансового года (октябрь 2025-сентябрь 2026) число беженцев, въезжающих в США, сократится до 7500 человек. Это станет самым низким показателем с момента принятия Закона о беженцах 1980 года, установившего квоту в 50 тысяч человек в год. В том же году запустили программу по переселению беженцев в США. При предыдущем президенте Джо Байдене лимит составлял 125 тысяч человек.

Но дело не только в цифрах. Сами процедуры получения статуса беженца будут сильно ужесточены. Согласно заявлению администрации, не более 7,5 тысяч человек, прошедших многоступенчатую проверку, смогут получить заветный статус. Ключевым нововведением будет требование получения персонального одобрения от госсекретаря и министра внутренней безопасности для каждой группы или категории беженцев. Это создает беспрецедентный уровень бюрократических барьеров и политического контроля над процессом, который традиционно был более деполитизированным.

В июне Трамп также подписал прокламацию, запрещающую въезд иностранным гражданам, если их присутствие, по мнению администрации, "нанесет ущерб интересам США". Эта расплывчатая формулировка предоставляет исполнительной власти широкие полномочия для отказа. Кроме того, американские власти отметили, что приоритет по квотам будет отдан белым южноафриканцам.

Что означает сокращение квот беженцев в США?

Чтобы осознать радикальность решения Трампа, нужно взглянуть на цифры в динамике. Современная система приема беженцев в США была создана Законом о беженцах 1980 года. Этот закон, принятый в эпоху Холодной войны как гуманитарный ответ на международные кризисы, установил первоначальный планируемый уровень приема в 50 тысяч человек в год. К тому же этот лимит был плавающим и мог быть пересмотрен президентом в зависимости от глобальной обстановки.

С тех пор лимит отражал политические приоритеты каждой администрации. Например, при Рональде Рейгане он в среднем составлял около 70 тысяч человек, а после терактов 11 сентября 2001 года значительно ужат. Администрация Барака Обамы в последние годы своего срока устанавливала планку выше 100 тысяч. Джо Байден, придя к власти, вернулся к более открытой политике, установив лимит в 2022-2025 годах на уровне 125 тысяч человек. Таким образом, объявленный Трампом лимит в 7,5 тысяч человек стал обвалом до самого низкого уровня за всю историю существования программы с 1980 года.

Почему белые южноафриканцы в приоритете?

Одним из самых спорных аспектов нового плана стал заявленный приоритет для белых южноафриканцев, в частности, для африканеров. Чем обусловлен такой специфический фокус? Администрация Трампа строит свою аргументацию на тезисе о так называемом "геноциде белых" в ЮАР. В феврале 2025 года Трамп подписал указ, направленный против "вопиющих действий ЮАР", в ответ на принятие в ЮАР Закона об экспроприации 2024 года. Администрация Трампа резко осудила эту меру, заявив, что она направлена против белых южноафриканцев, и пригрозила прекратить финансовую помощь ЮАР в случае продолжения данной политики.

Уже в мае 2025 года первые 59 белых южноафриканцев прибыли в США в рамках специальной программы для беженцев, созданной указом Трампа. Кульминацией этого дипломатического конфликта стала встреча Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме, во время которой американский лидер обвинил южноафриканское правительство в потворстве "геноциду белых".

Что происходит в ЮАР?

Так насколько обоснованы утверждения Трампа о "геноциде" и необходимости предоставления убежища белым африканерам? Большинство экспертов и правительство ЮАР, считают, что утверждения не соответствуют действительности. Президент Сирил Рамафоса подписал Закон об экспроприации не для наказания белого меньшинства, а в попытке исправить исторические несправедливости эпохи апартеида. Закон позволяет изымать частную землю у кого бы то ни было, независимо от расы, для общественных нужд. При этом изъятие может происходить как с компенсацией, так и, в строго оговоренных случаях, без нее. Этот акт заменяет устаревший закон 1975 года, который критиковался за непрозрачность.

Во времена апартеида белые южноафриканцы, составляющие меньшинство, - потомки голландских (африканеры) и британских колонистов, - монополизировали власть и собственность. Хотя режим апартеида пал в 1994 году, по данным Всемирного банка и различных исследований, белые, составляя около 7% населения, до сих пор владеют более 70% сельскохозяйственных земель, в то время как более половины черного населения продолжает жить в условиях бедности.

Как менялась иммиграционная политика США?

Решение Трампа о беспрецедентном снижении квоты стала продолжением сложной истории ужесточения иммиграционной политики США: