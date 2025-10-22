Дорогу к курорту Ведучи ждет капитальный ремонт

Горный участок дороги Р-217 "Кавказ", который является главным маршрутом к чеченскому горнолыжному курорту "Ведучи", будет отремонтирован и укреплен.

Один из горных участков федеральной дороги 217 "Кавказ", служащий подъездом к горнолыжному комплексу "Ведучи", будет капитальному отремонтирован. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение с проектно-сметной документацией.

Ремонт предстоит на участке 42-59 км, на территории Итум-Калинского и Шатойского районов, недалеко от сел Итум-Кали и Нихалой Чеченской Республики.

Одним из осложняющих факторов ремонта эксперты называют сложный рельеф дороги и высокий уровень сейсмичности на этой территории. Кроме того, высока вероятность оползней.

Главной целью проведения капитальных ремонтных работ является значительное укрепление дорожных конструкций и обеспечение полной безопасности по всем установленным нормам на горном участке.

Ожидается, что в ходе ремонта будут построены опорные стены до 130 м в длину, установлены системы канализации, а также локальные очистные сооружения.