Завершился ремонт участка дороги между Ставропольем и Кабардино-Балкарией

Владимир Владимиров сообщил о завершении масштабной реконструкции участка дороги, соединяющей Ставрополье с КБР. Теперь она состоит из четырех полос.

Ремонт участка дороги, соединяющей Ставропольский край с Кабардино-Балкарией и другими регионами-Кавказского и Южного федеральных округов, завершен. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах в соцсетях главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Он отметил, что автолюбители уже могут ездить по этой дороге.

"Сегодня мы открыли обновленный участок дороги между Георгиевском и Новопавловском. Провели большую реконструкцию – трассу длиной 6,5 км расширили до четырех полос. Средства на работы выделили из краевого дорожного фонда"

– Владимир Владимиров

Глава Ставрополья также назвал обновленную дорогу одной из "важных транспортных артерий региона". Он уточнил, что каждый день по ней проезжает свыше 10 тыс транспортных средств.

Кроме того, Владимиров подчеркнул, что благодаря реконструкции улучшится транспортное сообщение между территориями СКФО и всего Юга России.