360 млн рублей направят на молодежную политику Ставрополья в 2026 году

"В 2025 году на финансирование данного регионального проекта с учетом средств федерального бюджета было выделено более 909 млн рублей, на 2026 год планируется предусмотреть еще 360 млн рублей"

- Вячеслав Коршун

Коршун также отметил, что благодаря финансовым мерам поддержки в текущем году удалось создать четыре молодежных центра и провести мероприятия с участием молодежи из 54 стран мира.