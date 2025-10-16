Ставропольский аэропорт обзавелся новой локацией

В воздушной гавани Ставрополя появился новый сквер – вскоре в нем, помимо деревьев и кустарников, появятся детские площадки и пространства, где можно будет провести время до регистрации и посадки на авиарейс.

Пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Ставрополя, смогут отдохнуть в новом сквере, который появился возле входа в воздушную гавань, сообщает пресс-служба городской администрации.

"На территории около 13 тыс кв м расположились около 200 зеленых насаждений, которые украшают новое место отдыха. Специалисты выполнили переустройство и изоляцию сетей коммуникаций и обустроили подъездные пути"

- горадминистрация Ставрополя

В новом сквере будет особенно приятно подождать регистрации или посадки на свой авиарейс, особенно летом. К тому же вскоре здесь, помимо зеленых насаждений, появятся пространства для отдыха и детские площадки, сообщили в пресс-службе мэрии, передает "Это Кавказ".

В новом сквере уже оборудовано современное освещение и появились пешеходные дорожки, выложенные тротуарной плиткой. Вскоре здесь обновят въездную группу – ее украсят элементами ландшафтного дизайна, сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.