Национальный цифровой архив появится в Казахстане

Власти Казахстана подтвердили создание Национального цифрового архива. Реализовать проект планируется в течение ближайшего года.

В Казахстане утвердили дорожную карту по разработке портала "Национальный цифровой архив".  Об этом сказано в сообщении Минкультуры республики.

В министерстве пояснили, что на сайте будут собраны исторические документальные материалы, которые хранятся в архивах, музеях и библиотеках страны. Завершить реализацию проекта планируется в декабре 2026 года.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 236 государственных архивов. В общей сложности там насчитывается 74 725 архивных фондов с 27,8 млн единиц хранения.

В электронный формат уже переведены 3 млн архивных дел.

