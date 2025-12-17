Национальный цифровой архив появится в Казахстане

Власти Казахстана подтвердили создание Национального цифрового архива. Реализовать проект планируется в течение ближайшего года.

В Казахстане утвердили дорожную карту по разработке портала "Национальный цифровой архив". Об этом сказано в сообщении Минкультуры республики.

В министерстве пояснили, что на сайте будут собраны исторические документальные материалы, которые хранятся в архивах, музеях и библиотеках страны. Завершить реализацию проекта планируется в декабре 2026 года.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 236 государственных архивов. В общей сложности там насчитывается 74 725 архивных фондов с 27,8 млн единиц хранения.

В электронный формат уже переведены 3 млн архивных дел.