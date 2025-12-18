Вестник Кавказа

Подстанция "Рассвет" в Дагестане стала мощнее

Лампочка
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане новый трансформатор на подстанции "Рассвет" увеличил ее мощность до 50 МВА. Это улучшило электроснабжение 35 тыс жителей.

В Карабудахкентском районе Дагестана завершена модернизация подстанции "Рассвет". Специалисты дагестанского филиала «Россети Северный Кавказ» заменили силовой трансформатор, благодаря чему мощность объекта возросла с 16 до 25 МВА.

Согласно информации пресс-службы "Дагэнерго", суммарная мощность энергообъекта теперь достигла 50 МВА.

"Новое оборудование российского производства прошло высоковольтные испытания и уже работает в штатном режиме" 

– "Дагэнерго"

Отмечается, что модернизация подстанции значительно повысила надежность электроснабжения более 35 тыс жителей ряда населенных пунктов Дагестана на восточном побережье Каспийского моря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
455 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.