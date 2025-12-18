Подстанция "Рассвет" в Дагестане стала мощнее

В Дагестане новый трансформатор на подстанции "Рассвет" увеличил ее мощность до 50 МВА. Это улучшило электроснабжение 35 тыс жителей.
В Карабудахкентском районе Дагестана завершена модернизация подстанции "Рассвет". Специалисты дагестанского филиала «Россети Северный Кавказ» заменили силовой трансформатор, благодаря чему мощность объекта возросла с 16 до 25 МВА.
Согласно информации пресс-службы "Дагэнерго", суммарная мощность энергообъекта теперь достигла 50 МВА.
"Новое оборудование российского производства прошло высоковольтные испытания и уже работает в штатном режиме"
– "Дагэнерго"
Отмечается, что модернизация подстанции значительно повысила надежность электроснабжения более 35 тыс жителей ряда населенных пунктов Дагестана на восточном побережье Каспийского моря.