Парламент Азербайджана принял закон об амнистии

В Азербайджане приняли закон об амнистии, которая затронет свыше 20 тыс человек. Из мест заключения освободят женщин, несовершеннолетних, ветеранов боевых действий и ряд других категорий осужденных.

Парламент Азербайджана одобрил законопроект об амнистии в честь "Года Конституции и суверенитета".

В рамках закона от отбывания наказания будут освобождены осужденные ряда категорий. Так, по амнистии выйдут на свободу ветераны Карабахской войны, пострадавшие в результате этнических чисток и терроризма со стороны Армении, участники миротворческих операций, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Также от отбывания наказания освободят женщин, несовершеннолетних граждан страны, а также граждан страны старше 60 лет.

Амнистию получат осужденные за преступления небольшой тяжести, а также граждане, которые приговорены к общественным или исправительным работам.

Также некоторым гражданам сократят сроки наказания на 6 месяцев.

Грядущая амнистия, предложенная лидером АР Ильхамом Алиевым, затронет свыше 20 тыс человек. Она станет крупнейшей в современной истории страны.