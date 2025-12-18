Вестник Кавказа

Парламент Азербайджана принял закон об амнистии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане приняли закон об амнистии, которая затронет свыше 20 тыс человек. Из мест заключения освободят женщин, несовершеннолетних, ветеранов боевых действий и ряд других категорий осужденных.

Парламент Азербайджана одобрил законопроект об амнистии в честь "Года Конституции и суверенитета". 

В рамках закона от отбывания наказания будут освобождены осужденные ряда категорий. Так, по амнистии выйдут на свободу ветераны Карабахской войны, пострадавшие в результате этнических чисток и терроризма со стороны Армении, участники миротворческих операций, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. 

Также от отбывания наказания освободят женщин, несовершеннолетних граждан страны, а также граждан страны старше 60 лет. 

Амнистию получат осужденные за преступления небольшой тяжести, а также граждане, которые приговорены к общественным или исправительным работам. 

Также некоторым гражданам сократят сроки наказания на 6 месяцев. 

Грядущая амнистия, предложенная лидером АР Ильхамом Алиевым, затронет свыше 20 тыс человек. Она станет крупнейшей в современной истории страны.

