В Грузии в горах Сванети заработает новый заповедник

В скором времени в горном регионе Сванетия в Грузии заработает новый биосферный заповедник Лентехи – статус особо охраняемой территории позволит сохранить уникальную экосистему, характерную для этого района.

Власти Грузии приняли решение создать в горном регионе Сванетия новую охраняемую территорию - национальный парк Лентехи, который раскинется на территории в 20 тыс га, говорится в сообщении Агентства защищенных территорий.

"Создание охраняемых территорий в Сванетии будет значительно способствовать популяризации региона как на национальном, так и на международном уровне и создаст местному населению основу для получения дополнительных экономических возможностей"

– агентство

Новый заповедник, на который будет в полной мере распространяться запрет на охоту, рыбалку, а также вырубку деревьев, поможет сохранить уникальную экосистему, характерную для этого горного района, и защитит его ландшафт, напоминает Sputnik Грузия.

Сейчас в Грузии насчитывается 14 государственных заповедников, 13 нацпарков, а также 24 отчужденные территории и 45 памятников природы и защищенных ландшафтов, общая площадь которых составляет более 600 тыс га.