НПЗ Казахстана вышли на рекордный объем переработки

Нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане в уходящем году достигли рекордных показателей по объемам производства нефтепродуктов.
Казахстанские НПЗ показали исторические максимумы по переработке сырья и выпуску нефтепродуктов, о достижении рассказал председатель правления компании "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.
"За 11 месяцев текущего года наши заводы вышли на исторический максимум переработки – 16,6 млн т нефти"
– Асхат Хасенов
По словам главы компании, такого результата удалось добиться благодаря дружной работе всех сотрудников заводов.
Хасенов также обратил внимание на то, что, помимо увеличения объема готовых нефтепродуктов, значительно увеличился выход светлых нефтепродуктов, так что Казахстан получил требующееся количество топлива.