Вестник Кавказа

НПЗ Казахстана вышли на рекордный объем переработки

Нефтеперерабатывающий завод
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане в уходящем году достигли рекордных показателей по объемам производства нефтепродуктов.

Казахстанские НПЗ показали исторические максимумы по переработке сырья и выпуску нефтепродуктов, о достижении рассказал председатель правления компании "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

"За 11 месяцев текущего года наши заводы вышли на исторический максимум переработки – 16,6 млн т нефти"

– Асхат Хасенов

По словам главы компании, такого результата удалось добиться благодаря дружной работе всех сотрудников заводов.

Хасенов также обратил внимание на то, что, помимо увеличения объема готовых нефтепродуктов, значительно увеличился выход светлых нефтепродуктов, так что Казахстан получил требующееся количество топлива.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1070 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.