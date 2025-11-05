Межнациональная ситуация в России стабильна – Кремль

Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов оценил как стабильную ситуацию в сфере межнациональных отношений в России.

Текущая ситуация в области межнациональных отношений в РФ устойчива и находится под контролем, такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов в ходе выступления на заседании президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Его слова приводятся на сайте Кремля.

"Ситуация в сфере межнациональных отношений остается стабильной и контролируемой, несмотря на продолжающиеся попытки зарубежных антироссийских центров создавать условия для социальных потрясений, направленных на разобщение наших народов"

– Кремль

Замруководителя администрации президента рассказал о планах по работе в этом направлении. По его словам, предполагается усилить акцент на упрочении единства, межнационального согласия, государственной нацполитики в регионах. Кроме того, будет обращаться особое внимание на своевременное прогнозирование и осуществление мер в ответ на конфликтные ситуации.

"В стране должна быть сформирована единая сетка плановых мероприятий по реализации стратегии (государственной национальной политики РФ), выстроенная под единые целевые показатели"

– Кремль

Магомедсалам Магомедов заявил также о необходимости реализовать методическое сопровождение в ходе работы с регионами