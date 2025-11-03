Путин: межнациональное единство – основа государственности России

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям подчеркнул важность межнационального единства, поскольку оно является основой существования России как государства.
Кроме того, российский президент, возвращаясь к прошедшему накануне Дню народного единства, вновь отметил глубокое историческое значение этого праздника и его современную роль для обеспечения стабильного государственного устройства.
"Общественное и национальное единство - (…) это без преувеличения самая важная, главная опора нашего суверенитета"
— Владимир Путин
Путин отметил важность укрепления единства между народами многонациональной страны в непростые, исторические времена. В рамках заседания Совета была отмечена проделанная им работа в течение 13 лет, а также был дан курс предстоящих работ до 2035 года.