Путин: межнациональное единство – основа государственности России

Владимир Путин заявил, что межнациональное общественное единство является главной опорой РФ.

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям подчеркнул важность межнационального единства, поскольку оно является основой существования России как государства.

Кроме того, российский президент, возвращаясь к прошедшему накануне Дню народного единства, вновь отметил глубокое историческое значение этого праздника и его современную роль для обеспечения стабильного государственного устройства.

"Общественное и национальное единство - (…) это без преувеличения самая важная, главная опора нашего суверенитета"

— Владимир Путин

Путин отметил важность укрепления единства между народами многонациональной страны в непростые, исторические времена. В рамках заседания Совета была отмечена проделанная им работа в течение 13 лет, а также был дан курс предстоящих работ до 2035 года.