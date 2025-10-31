День народного единства 2025: что за праздник, история, открытки и поздравления

День народного единства – это один из самых важных праздников в России. Расскажем, что это за праздник и когда он отмечается, о его истории, представим красивые открытки и поздравления.

Праздник День народного единства широко отмечают в России. В этот день по всей стране проводятся самые разные мероприятия: концерты, выставки, театральные представления… Что такое День народного единства и когда и как его празднуют?

Что за праздник – День народного единства и когда он?

Когда же отмечают в России День народного единства? Его празднуют каждый год 4 ноября. Именно в этот день (а по старому стилю 22 октября) в 1612 году Москва была освобождена от польских интервентов. Подвиг совершило народное ополчение, во главе которого стояли земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

День народного единства: открытки

Праздник День народного единства очень популярен – многие россияне поздравляют с ним родных и близких, друзей и коллег, и просто знакомых.

Самый простой способ поздравить с Днем народного единства – отправить красивую открытку. Такие картинки можно найти и скачать бесплатно в интернете, например, на тематических сайтах или в посвященных празднику материалах. Основные мотивы этих открыток – символы российской государственности, то есть флаг, герб, Кремль… А также, конечно, памятник Минину и Пожарскому, который стоит в Москве на Красной площади.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Днем народного единства

К открытке можно добавить и словесное поздравление. Оно может быть в стихах или в прозе, его так же, как и картинку, можно найти в интернете, а можно и придумать самому, проявив фантазию и изобретательность.

Вот примеры поздравлений с Днем народного единства в прозе.

Поздравляю с Днем народного единства! Желаю, чтобы в этот великий праздник сердце полнилось любовью к нашей стране! Пусть гордость за Россию дает вам силы для новых побед, как личных, так и общественных, на пользу России!

Примите мои поздравления с Днем народного единства! Хочу пожелать свершений и успехов! Но и на гребне удачи стоит помнить, что каждый человек – лишь часть нашего великого народа, а сила наша – в единстве! Пусть эта мысль дает силы и поддерживает в самые сложные времена, помогая не сдаваться и преодолевать все сложности, которые только встанут на пути к победе!

С Днем народного единства тебя! В этот торжественный праздник желаю всего самого лучшего тебе и твоей семье! Пусть всегда все получается, дело спорится, а отдых всегда будет веселым и полноценным! Здоровья и удачи, спокойствия и ярких эмоций! И пусть все будет хорошо!

День народного единства – история

Праздник в честь освобождения Москвы от интервентов ввел еще в 1613 году царь Михаил Федорович. В 1649 году царь Алексей Михайлович сделал эту дату церковно-государственным праздником. Кроме того, еще в XVII веке этот день стал днем памяти Казанской иконы Божией Матери, которая стала покровительницей народного ополчения и с которой оно и вошло в Москву.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во времена СССР праздником был день 7 ноября – в эту дату отмечался День Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 году ему дали новое название – День примирения и согласия.

День народного единства в его современном понимании берет начало в 2004 году, когда с инициативой о его введении выступил Межрелигиозный совет России. А 7 ноября стало памятной датой, Днем Октябрьской революции 1917 года.

Выходной на День народного единства

В советское время выходным днем было 7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции, причем его отмечали в течение двух дней, 7 и 8 ноября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 2005 года официальный выходной день – День народного единства 4 ноября.

В 2025 году, за счет переносов, россияне на День народного единства отдыхают три дня подряд – со 2 по 4 ноября включительно.