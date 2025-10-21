Вестник Кавказа

Мишустин поздравляет россиян с Днем народного единства

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Председатель правительства России Михаил Мишустин начал поздравлять россиян с наступающим Днем народного единства. От лица премьер-министра россияне получают бумажные открытки с его подписью.

Поздравительные открытки с Днем народного единства от лица председателя правительства России Михаила Мишустина начали рассылать россиянам. На карточках стоит подпись премьер-министра.

В открытке Мишустин напомнил о значении грядущего праздника. Премьер вспомнил героев, защищавших родину в Смутное время.

"4 ноября мы отдаем дань уважения героям, одержавшим победу в 1612 году. Тем, кто положил конец Смутному времени, отстоял независимость Родины, внес вклад в укрепление российской государственности"

- Михаил Мишустин
 

