Экспорт РФ в дружественные страны растет - Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте экспорта России в дружественные страны. На форуме "Сделано в России" премьер-министр рассказал о высоких темпах развития технологической отрасли в РФ.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России" с заявлением о росте экспорта РФ в дружественные станы. Мишустин отметил, что Россия рассматривает долгосрочную перспективу сотрудничества с импортерами из стран ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС.

"Экспорт в этих направлениях последние четыре года устойчиво растет. И если в 2021 году он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 - уже превысил 85%"

- Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ подчеркнул, что объемы производства в России позволяют постоянно увеличивать торговое предложение для международных партнеров.

"Мы открыты для честного диалога и для взаимовыгодной торговли. Безусловно, у нас есть что предложить нашим международным партнерам"

- Михаил Мишустин

Также глава правительства РФ заявил о лидирующих позициях России на технологическом рынке.

"Хорошо известны в мире наши биотехнологии, вакцины, лекарства, органические продукты"

- Михаил Мишустин

По словам главы кабмина РФ, развитие рынка технологий в России идет в ногу с увеличением конкурентоспособности предприятий в этой отрасли. Такая ситуация является прекрасным стимулом для создание большего количества инновационных разработок.