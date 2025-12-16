Вестник Кавказа

Перспективы сотрудничества в энергетике обсудили Азербайджан и Оман

главы Минэнерго Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра экономики Омана
© Фото: сайт Минэнерго Азербайджана
Глава Минэнерго Азербайджана встретился с делегацией Омана, возглавляемой министром экономики. Стороны поговорили о взаимодействии двух стран в энергетической сфере.

В Баку прошла встреча главы Минэнерго Азербайджана Парвиза Шахбазова и главы Минэкономики Омана Саида бин Мохаммеда бин Ахмеда Аль Сагри. Об этом сказано в сообщении, распространенном 17 декабря азербайджанским министерством.

В ходе встречи Шахбазов рассказал оманскому министру о реализуемых проектах в области производства и экспорта возобновляемой энергии. В частности, обсуждался "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа".

Стороны обменялись мнениями по вопросам создания центров обработки данных и их электроснабжения, а также содействия инвестициям в этой области.

В свою очередь, Ахмед Аль Сагри поведал об инвестициях в нефтегазовый сектор, обратив внимание на то, что он в течение длительного времени останется важным не только для Омана, но и для всего мира.

"Оман инвестирует в производство сжиженного природного газа (СПГ) и стремится стать одним из основных экспортеров региона в этой области. Кроме того, в стране уже действуют четыре крупных солнечных промышленных парка, и цель состоит в том, чтобы к 2040 году удовлетворять 40% энергетических потребностей за счет возобновляемых источников. Было отмечено, что Оман планирует производить 1 млн тонн "зеленого водорода" к 2030 году"

– Минэнергетики АР

Участники встречи договорились определить направления сотрудничества в рамках документов, подписанных между двумя странами в различных сферах, включая нефтегазовый сектор и производство солнечных панелей и ветряных турбин.

