Отель Leaprus на Эльбрусе стал членом сети Cosmos Hotel Group

Крупнейший российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group включил в свой состав самый высокогорный отель Эльбруса в сеть своих средств размещения, что гарантирует качественный гостиничный сервис для самых разных категорий гостей.

Отель Leaprus на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) возле станции канатной дороги "Гарабаши" получил новый статус – он стал вошел в сеть гостиниц крупнейшего в России оператора, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"Ведущий гостиничный оператор России Сosmos Hotel Group и Кавказ.РФ подписали соглашение по совместному развитию гостиничного сервиса для альпинистов на курорте "Эльбрус" в КБР. Первым его этапом стал переход отеля-приюта Leaprus на высоте 3 912 м под бренд и франшизу Cosmos"

- пресс-служба института развития Кавказ.РФ

Под новым именем Cosmos Elbrus Leaprus Camp отель будет работать уже в новом сезоне будущего 2026 года, это даст возможность его гостям участвовать в программе лояльности и копить баллы для оплаты проживания, передает портал "Это Кавказ".

Бронирование мест в обновленном отеле уже открыто на официальном сайте Cosmos, оно доступно на период с апреля по сентябрь 2026 года, добавили в пресс-службе.