"Роза Хутор" переносит старт горнолыжного сезона из-за аномального тепла

Неподходящие погодные условия привели к переносу старта горнолыжного сезона на сочинском курорте "Роза Хутор". Теперь открытие трасс запланировано на 29 декабря.

Старт горнолыжного сезона на сочинском курорте "Роза Хутор" откладывается. Из-за аномально теплой погоды кататься на склонах можно будет только с 29 декабря, сообщила пресс-служба курорта.

Представители "Роза Хутор" объяснили, что аномально теплый декабрь с минимальным количеством осадков и неподходящими температурными условиями не позволяет на данный момент запустить систему искусственного оснежения на полную мощность для создания необходимого снежного покрова.

"Безопасность и комфорт катания — наш главный приоритет. Поэтому мы приняли непростое, но взвешенное решение: открытие горнолыжного сезона на Роза Хутор переносится на 29 декабря"

– "Роза Хутор"

Для гостей, уже купивших абонементы на период с 19 по 28 декабря, организован возврат средств. Подробная инструкция, как сообщили в пресс-службе, будет выслана по электронной почте.

Несмотря на закрытие трасс, отдых на курорте продолжается и вся остальная инфраструктура остается доступной. Как напомнили на "Роза Хутор", для гостей открыты все отели, действуют канатные дороги, в том числе до высшей точки Роза Пик высотой в 2,32 км, рестораны с панорамными видами, SPA-комплексы и развлекательные объекты: ледовый каток, аттракцион "Родельбан" (cани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 км/час), подвесной мост и экстремальные качели над обрывом.