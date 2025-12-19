Вестник Кавказа

Глава турецкой разведки провел переговоры с ХАМАС

В Стамбуле прошли переговоры между главой разведки Турции и делегацией ХАМАС. Стороны обсудили второй этап мирного плана по Газе.

Глава турецкой разведки Ибрагим Калын и высокопоставленные члены ХАМАС провели переговоры в Стамбуле. Центральной темой консультаций стала реализация следующего этапа мирного плана лидера США Дональда Трампа по Газе, информирует CNN Türk. 

"В ходе встречи делегация ХАМАС заявила о соблюдении условий перемирия и проинформировала о нарушениях со стороны Израиля. Особое внимание было уделено активной роли Турции как страны-гаранта в обеспечении соблюдения режима прекращения огня в Газе"

— CNN Türk

Согласно данным СМИ, CNN Türk в фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные с соблюдением режима прекращения огня. В частности, обсуждались шаги для недопущения нарушений перемирия со стороны ЦАХАЛ. 

Калын и делегация ХАМАС также затронули тему необходимых условий для перехода ко второму этапу урегулирования. Стороны подтвердили готовность следовать намерению создать Палестинское  государство.

