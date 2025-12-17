В Турции задержали 170 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Силовики Турции задержали 170 подозреваемых в связях с террористами в Анкаре, Стамбуле и других городах. Десять человек арестованы.

Силовые структуры Турции в течение последних двух недель провели масштабную операцию, в рамках которой задержали 170 человек, связанных с деятельностью ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), информирует глава МВД Турции Али Ерликая.

По словам главы ведомства, подозреваемые либо оказывали финансовую помощь террористам, либо состояли ранее в рядах боевиков.

"В 32 провинциях в результате операции против ИГИЛ задержаны 170 подозреваемых в оказании финансовой помощи террористической группировке и деятельности в ее составе в прошлом"

– Али Ерликая

Операции прошли в том числе в Анкаре и Стамбуле. 10 задержанным суд назначил арест.