Авиакомпания Fly Kish запустила рейсы между столицами Ирана и Армении

Авиаперевозчик из Ирана связал Тегеран и Ереван. Самолеты авиакомпании будут летать по данному направлению два раза в неделю.

Иранская авиакомпания Fly Kish с сегодняшнего дня начала выполнять полеты из Тегерана в Ереван. Соответствующую информацию подтвердили 19 декабря в ЗАО "Армения Международные аэропорты".

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Билеты на данный рейс можно приобрести на портале авиаперевозчика. В пресс-службе Fly Kish также отметили, что по вопросам наличия билетов и для получения дополнительной информации следует обращаться на их официальный сайт или к местным турагентствам.

