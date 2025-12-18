В Азербайджане назвали число посетивших другие страны туристов

Количество туристов из АР, которые выехали за границу, в этом году сократилось на 2,6%. Наибольшее число путешественников пришлось на Турцию.

Туристический поток из Азербайджана снизился в этом году на 2,6%. Число граждан АР, которые отправились в путешествие за границу, за 11 месяцев года составило чуть более 1,9 млн человек, информирует Госкомстат.

Согласно данным ведомства, наиболее значительный турпоток из Азербайджана приняла Турция (42%), на втором месте по популярности – Россия (14,4%), на третьем – Грузия (11%). В гендерном отношении преобладают путешественники мужского пола, женщин за границу выехало чуть более 36%.

Наиболее значительный прирост туристов из Азербайджана получила Грузия, куда направилось на 20% больше граждан республики. Также почти на 7% вырос турпоток в Иран.

Наиболее предпочтительным видом транспорта стал самолет, которым воспользовалось около 70% граждан страны. Чуть более 28% отправились в поездку по железной дороге.