Вестник Кавказа

В Азербайджане назвали число посетивших другие страны туристов

Чемоданы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество туристов из АР, которые выехали за границу, в этом году сократилось на 2,6%. Наибольшее число путешественников пришлось на Турцию.

Туристический поток из Азербайджана снизился в этом году на 2,6%. Число граждан АР, которые отправились в путешествие за границу, за 11 месяцев года составило чуть более 1,9 млн человек, информирует Госкомстат.  

Согласно данным ведомства, наиболее значительный турпоток из Азербайджана приняла Турция (42%), на втором месте по популярности – Россия (14,4%), на третьем – Грузия (11%). В гендерном отношении преобладают путешественники мужского пола, женщин за границу выехало чуть более 36%. 

Наиболее значительный прирост туристов из Азербайджана получила Грузия, куда направилось на 20% больше граждан республики. Также почти на 7% вырос турпоток в Иран. 

Наиболее предпочтительным видом транспорта стал самолет, которым воспользовалось около 70% граждан страны. Чуть более 28% отправились в поездку по железной дороге.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
615 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.