На первой АЭС в Турции "Аккую" прошли противоаварийные учения

Сотрудники атомной станции "Аккую", "Росэнергоатом" и экстренные службы Турции провели на площадке АЭС противоаварийные учения.

Комплексные противоаварийные учения провели на площадке строительства АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.

Участие в учениях приняли сотрудники АО "Аккую Нуклеар", кризисный центр "Росэнергоатома", Агентство по ядерному регулированию (NDK), Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций AFAD, медицинские и пожарные службы Турции.

Учения были организованы для подтверждения готовность всех структур к быстрым и согласованным действиям в случае возникновения на АЭС гипотетической ситуации.

"Безопасность для нас – абсолютный приоритет. В любой ситуации мы должны действовать быстро и слаженно"

– гендиректор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких

Он отметил, что состоявшиеся учения продемонстрировали, что все элементы системы аварийной готовности, начиная от персонала АЭС, заканчивая регулирующими органами, работают как единая команда.

Учения на станции "Аккую" были проведены в полном соответствии с национальными и международными стандартами (МАГАТЭ), что указывает на открытость, ответственность и приоритет безопасности при эксплуатации первой турецкой АЭС.

Напомним, атомную станцию в Мерсине строит Росатом, первый из четырех энергоблоков планируется ввести в эксплуатацию в будущем году.