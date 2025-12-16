Второй этап плана Трампа по Газе: названы сроки

Посредник от США Бишар Бахбах сообщил, что второй этап соглашения по сектору Газа стартует в начале января. Подготовка новой администрации завершена, ее вероятным главой станет палестинский министр здравоохранения.

О сроках следующего этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа сообщил тесно работающий с Вашингтоном посредник. По словам главы комитета "Арабские американцы за мир" Бишара Бахбаха, вторая фаза должна быть запущена в первые недели января.

Бахбах заявил, что подготовка к переходу на новую систему управления в Газе полностью завершена. Уже утвержден состав будущего административного комитета, и наиболее вероятным кандидатом на пост его руководителя является действующий палестинский министр здравоохранения Маджид Абу Рамадан.

США видят в Турции ключевого гаранта будущей стабильности в Газе, отметил Бахбах. Вашингтон поддерживает включение турецкого контингента в международные силы по стабилизации в Газе. По оценке американской стороны, Турция обладает наибольшим потенциалом для поддержания порядка в палестинском эксклаве.

Предстоящие переговоры Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в конце месяца станут ключевыми для старта второй фазы соглашения, сообщил американский посредник газете "Аш-Шарк аль-Аусат" (Asharq Al-Awsat).