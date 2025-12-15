Москва призвала к дипломатии "на земле" в секторе Газа

Россия призвала участников урегулирования в секторе Газа предпринять дипломатические усилия, которые бы исключали силовой сценарий решения конфликта между ХАМАС и Израилем. Москва рассчитывает на мирное решение проблемы разоружения радикалов в Газе.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал к дипломатическим усилиям в рамках урегулирования между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. По словам Полянского, ситуация требует дипломатии "на земле", которая подразумевает тишину и поиски компромиссов.

"Призываем посредников сконцентрироваться на поиске комплексного переговорного решения проблемы разоружения палестинских группировок и вывода израильских подразделений из Газы. Попытки силового решения весь мир уже с ужасом наблюдал последние два года. Пришло время для настоящей дипломатии "на земле", не терпящей громогласных заявлений и требующей компромиссов и тишины"

– Дмитрий Полянский

Полянский также обратил внимание на проблему формирования международного миротворческого контингента в Газе, отметив отсутствие информации о согласии стран присоединиться к миссии. По словам дипломата, это указывает на риск превращения миротворческой миссии в силовую операцию по подавлению палестинских формирований.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) передал, что Вашингтон до сих пор не получил согласия других стран на участие в миротворческой миссии в секторе Газа. По информации издания, страны не готовы отправлять военных из-за размытых рамок миссии и опасений, связанных с возможным силовым противостоянием группировкам ХАМАС.