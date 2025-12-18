Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 16%

Центробанк России продолжает снижать ключевую ставку. За последние полгода она снизилась на 5% – с 21% до 16% годовых.

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 16% годовых. Такое решение было принято на прошедшем 19 декабря заседании совета директоров ЦБ.

В пресс-релизе регулятора сказано, что российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

"Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой"

– Банк России

В ЦБ РФ также поведали, что намерены поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

"Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий"

– Центробанк России

Напомним, первое за почти 3 года снижение ключевой ставки произошло в июне 2025 года. Тогда регулятор понизил ее с 21% до 20%. В июле ставка была снижена до 18%, в сентябре – до 17%, в октябре – до 16,5%.