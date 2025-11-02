У экс-депутата КБР конфисковали имущество на 16 миллионов рублей

Суд Кабардино-Балкарии постановил конфисковать в пользу государства имущество бывшего местного депутата стоимостью свыше 16 млн рублей.
У бывшего депутата местной власти Кабардино-Балкарии экспроприируют в пользу государства недвижимость, сообщили в прокуратуре республики.
Суд уже удовлетворил иск надзорного ведомства, уточняется в сообщении прокуратуры.
"В ходе надзорных мероприятий установлен факт приобретения бывшим депутатом совета местного самоуправления сельского поселения Герпегеж Черекского муниципального района КБР в собственность земельного участка и нежилого здания общей стоимостью более 16 млн рублей"
– прокуратура КБР
Сообщается, что недвижимость была приобретена депутатом на неподтвержденные доходы.