Вестник Кавказа

У экс-депутата КБР конфисковали имущество на 16 миллионов рублей

У экс-депутата КБР конфисковали имущество на 16 миллионов рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд Кабардино-Балкарии постановил конфисковать в пользу государства имущество бывшего местного депутата стоимостью свыше 16 млн рублей.

У бывшего депутата местной власти Кабардино-Балкарии экспроприируют в пользу государства недвижимость, сообщили в прокуратуре республики.

Суд уже удовлетворил иск надзорного ведомства, уточняется в сообщении прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий установлен факт приобретения бывшим депутатом совета местного самоуправления сельского поселения Герпегеж Черекского муниципального района КБР в собственность земельного участка и нежилого здания общей стоимостью более 16 млн рублей"

– прокуратура КБР

Сообщается, что недвижимость была приобретена депутатом на неподтвержденные доходы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
415 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.