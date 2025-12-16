Глава МОССАД заявил о продолжении разработок ядерного оружия Ираном

Давид Барнеа сообщил, что Тегеран намерен продолжить ядерные разработки для получения оружия массового уничтожения. Иран также намерен "обмануть" мир, навязав "плохую" сделку по ядерному вопросу, сообщил глава израильской разведки.
Глава израильской разведки МОССАД Давид Барнеа заявил, что Тегеран не отказался от планов создать ядерное оружие. По словам Барнеа, Тегеран намерен "уничтожить Израиль", поэтому Тель-Авив продолжит прилагать усилия для противодействия замыслам ИРИ.
"Иран не отказался от стремления уничтожить Израиль. Идея продолжать разработку ядерной бомбы все еще живет в их сердцах. Наша ответственность — обеспечить, чтобы ядерный проект, которому в тесном сотрудничестве с американцами был нанесен серьезный ущерб, никогда не осуществился"
– Давид Барнеа
По словам главы МОССАД, Тегеран планирует "обмануть мир", добившись "плохой" ядерной сделки. Тель-Авив, отметил Барнеа, сделает все возможное, чтобы такая сделка не состоялась.