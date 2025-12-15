Текущий уровень торговли с Россией оценили в Китае

Посол КНР поведал о сегодняшнем состоянии товарооборота с Россией. Дипломат отметил, что последние несколько лет торговля между странами демонстрирует стабильность.

Товарооборот Китая с Россией уже третий год подряд превышает $200 млрд. Об этом рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Практическое сотрудничество добилось нового прогресса при сохранении стабильности. Двусторонняя торговля (Китая и России – прим. ред.) сохраняет стабильность в целом. За январь-ноябрь этого года товарооборот составил $203,67 млрд третий год подряд превышает $200 млрд"

– китайский дипломат

Посол также сообщил о непрекращающейся оптимизации структуры двусторонней торговли, новые виды продукции. Он отметил, что новые виды продукции, включая биотехнологическую и аэрокосмическую, демонстрируют стремительный рост, а круг торговых субъектов расширяется.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй обратил внимание на то, что за первые 10 месяцев текущего года на территории России были зарегистрированы еще 3,3 тысячи новых китайских предприятий.

По его словам, ключевые совместные проекты, в том числе по поставкам российского газа, успешно реализуются, а также совершенствуется правовая система.

"Существенно возрос грузооборот через автомобильный переход Хэйхе – Благовещенск переход железнодорожный переход Тунцзян – Нижнеленинское. Успешно запущен первый арктический контейнерный экспресс-маршрут Китай – Европа"

– посол Китая