Бронирование летнего отдыха в Крыму выросло на 20%

Летний отдых на Крымском полуострове в этом году стал на 20% популярнее у туристов, о чем официально сообщили в правительстве Республики Крым.

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий сообщил, что число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

"По оценкам туроператоров, бронирование летнего сезона опережает цифры прошлого года в среднем на 20%, поэтому всем участникам процесса необходимо приложить все усилия, чтобы сезон состоялся на высоком уровне"

- Сергей Ганзий

Глава профильного ведомства провел в Ленинском районе Крыма специальное совещание, посвященное подготовке инфраструктуры полуострова к приему отдыхающих.

Сергей Ганзий подчеркнул, что восточная часть полуострова обладает преимуществом из-за близости к Крымскому мосту и наличия востребованных песчаных пляжей.

По словам министра, глава республики Сергей Аксенов поручил привести работу всех туристических объектов в Крыму к единым и понятным стандартам.

Особое внимание в этом сезоне профильные службы Крыма уделят безопасности аттракционов, проверке оборудования на пляжах и наличию квалифицированных матросов-спасателей.

Проверки затронут также работу экскурсоводов и гостевых домов, которые еще не вошли в официальный реестр объектов размещения полуострова.

Специальные меры поддержки бизнеса в виде отмены паспортов пляжей и платы за их использование были официально продлены еще на один год.

Местные власти в Крыму должны составить списки всех официальных пляжей до начала апреля, а к маю установить у входов в зоны отдыха информационные щиты.

Очистку морского дна от мусора, ремонт навесов и покраску оборудования на побережье планируется полностью закончить в те же майские сроки.

К началу июня все арендаторы и владельцы пляжей обязаны получить официальные разрешения на работу и свежие результаты проверки чистоты воды.