Бронирование летнего отдыха в Крыму выросло на 20%

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий сообщил, что число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.
"По оценкам туроператоров, бронирование летнего сезона опережает цифры прошлого года в среднем на 20%, поэтому всем участникам процесса необходимо приложить все усилия, чтобы сезон состоялся на высоком уровне"
- Сергей Ганзий
Глава профильного ведомства провел в Ленинском районе Крыма специальное совещание, посвященное подготовке инфраструктуры полуострова к приему отдыхающих.
Сергей Ганзий подчеркнул, что восточная часть полуострова обладает преимуществом из-за близости к Крымскому мосту и наличия востребованных песчаных пляжей.
По словам министра, глава республики Сергей Аксенов поручил привести работу всех туристических объектов в Крыму к единым и понятным стандартам.
Особое внимание в этом сезоне профильные службы Крыма уделят безопасности аттракционов, проверке оборудования на пляжах и наличию квалифицированных матросов-спасателей.
Проверки затронут также работу экскурсоводов и гостевых домов, которые еще не вошли в официальный реестр объектов размещения полуострова.
Специальные меры поддержки бизнеса в виде отмены паспортов пляжей и платы за их использование были официально продлены еще на один год.
Местные власти в Крыму должны составить списки всех официальных пляжей до начала апреля, а к маю установить у входов в зоны отдыха информационные щиты.
Очистку морского дна от мусора, ремонт навесов и покраску оборудования на побережье планируется полностью закончить в те же майские сроки.
К началу июня все арендаторы и владельцы пляжей обязаны получить официальные разрешения на работу и свежие результаты проверки чистоты воды.