Армения и Люксембург вывели отношения на уровень стратегического партнерства

Армения и Люксембург выводят отношения на новый уровень: страны оформили декларацию о стратегическом партнерстве. Документ подписан главами дипведомств двух стран.
Ереван и Люксембург договорились об углублении двусторонних отношений. Страны теперь будут стратегическими партнерами.
Декларацию о стратегическом партнерстве подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель.
Информации о положениях документа пока нет. Известно, что Люксембург является одним из важных европейских финансовых центров, Великое Герцогство – это также место базирования ряда организаций ЕС. Таким образом, развитие отношений двух стран можно рассматривать как часть дальнейшего продвижения евроинтеграции Еревана.