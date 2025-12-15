Вестник Кавказа

Армения и Люксембург вывели отношения на уровень стратегического партнерства

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Армения и Люксембург выводят отношения на новый уровень: страны оформили декларацию о стратегическом партнерстве. Документ подписан главами дипведомств двух стран.

Ереван и Люксембург договорились об углублении двусторонних отношений. Страны теперь будут стратегическими партнерами. 

Декларацию о стратегическом партнерстве подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. 

Информации о положениях документа пока нет. Известно, что Люксембург является одним из важных европейских финансовых центров, Великое Герцогство – это также место базирования ряда организаций ЕС. Таким образом, развитие отношений двух стран можно рассматривать как часть дальнейшего продвижения евроинтеграции Еревана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.