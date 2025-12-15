Наказание за вовлечение подростков в преступления ужесточат в Грузии

Власти Грузии усилят борьбу с вовлечением подростков в преступления. На сегодняшний день взрослые нарушители закона часто используют несовершеннолетних для того, чтобы уйти от ответственности.

В Грузии сделают отягчающим обстоятельством соучастие или вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.

Согласно поправкам, которые вносятся в Уголовный кодекс страны, если в преступлении участвовал молодой человек или девушка старше 14 лет, при избрании наказания взрослому к минимальному сроку будут добавлять еще один год.

Если же речь идет о соучастии или вовлечении ребенка младше 14 лет, минимальный срок наказания взрослых преступников будет достигать минимум 2/3 от максимального срока за конкретное преступление.

По мнению авторов законопроекта, данная инициатива поможет избежать использования подростков в преступлениях с целью ухода от ответственности.