В Турции Мраморное море внезапно ушло от берега

На севере Мраморного моря во вторник вода резко ушла от берега примерно на 20 м. Жители обеспокоены, сообщает турецкий телеканал.
В Турции накануне было замечено необычное явление – Мраморное море отступило на 20 м, информирует телеканал Habertürk.
"Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Некоторые жители обеспокоены явлением"
– сообщение
Турецкий телеканал уточняет, что море ушло от берега в провинции Текирдаг, в городе Мармара-Эреглиси, что расположен в полутора часах езды от Стамбула, на северном берегу Мраморного моря.