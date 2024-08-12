Вестник Кавказа

В Турции Мраморное море внезапно ушло от берега

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На севере Мраморного моря во вторник вода резко ушла от берега примерно на 20 м. Жители обеспокоены, сообщает турецкий телеканал.

В Турции накануне было замечено необычное явление – Мраморное море отступило на 20 м, информирует телеканал Habertürk.

"Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Некоторые жители обеспокоены явлением"

– сообщение

Турецкий телеканал уточняет, что море ушло от берега в провинции Текирдаг, в городе Мармара-Эреглиси, что расположен в полутора часах езды от Стамбула, на северном берегу Мраморного моря.

