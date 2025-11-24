Махачкалинскую гору Тарки-Тау ждет массовый забег

Власти столицы Дагестана анонсировали массовый забег и велопробег на гору Тарки-Тау в Махачкале, который пройдет в это воскресенье: он будет посвящен Дню Героя Отечества и соберет профессиональных спортсменов и любителей.

Гора Тарки-Тау в столице Дагестана Махачкале примет забег и велопробег в рамках мероприятия, посвященного Дню Героя Отечества, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В это воскресенье в Махачкале состоится забег и велопробег на гору Тарки-Тау, приуроченные ко Дню Героя Отечества. Регистрация участников начнется в 8:30 утра"

- пресс-служба горадминистрации Махачкалы

В нем заявлены и профессиональные спортсмены, и любители бега и велоспорта - спортивные состязания объединят всех любителей бега и велоспорта, а участники соревнований разыграют смартфоны, а победители в разных категориях получат ценные призы - спортивный инвентарь, одежду и другие ценные подарки, передает портал "Это Кавказ".

Для всех участников и гостей соревнований лучшие повара приготовят традиционные угощения, добавили в мэрии.

Напомним, высота горы Тарки-Тау составляет 745 м, на ее территории расположены радиолокационная станция Минобороны РФ и старое мусульманское кладбище, где похоронен поэт Расул Гамзатов. Это одна из любимых локаций туристов – с нее открываются прекрасные панорамные виды на город и Каспийское море.