Абхазия открывает рыболовный сезон

Рыболовный сезон в Абхазии открыт, но массовый подход рыбы задерживает теплая вода. При этом квота на вылов хамсы в 35 тыс т не угрожает ее популяции.

В Абхазии открыт рыболовный сезон. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава.

Производственная инфраструктура отрасли представлена десятью перерабатывающими заводами. Их логистические мощности позволяют каждому заводу одновременно обслуживать два рыбодобывающих и три транспортных судна.

Квота на вылов хамсы в текущем сезоне установлена на уровне 35 тысяч тонн, что существенно ниже прогнозируемого общего объёма в 120 тысяч тонн. Как отметил Савелий Читанава, такой объём добычи безопасен и не нанесёт ущерба популяции этой рыбы.

Как пояснил эколог, массовый подход рыбы ожидается позже. Сейчас температура воды у берегов Абхазии (около 14℃) слишком высока для формирования косяков. Этот процесс начинается, когда море охлаждается до 9-11℃, сообщил Читанава в интервью Sputnik Абхазия.