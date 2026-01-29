Вестник Кавказа

Золото дешевеет: цена опустилась до $4 650

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цены на золото пошли вниз на бирже после недавних рекордов – фьючерсы торгуются по $4 650, что соответствует уровню середины января.

На бирже Comex (отделение Нью-Йоркской товарной биржи) дешевеет золото, сегодня его стоимость впервые с 19 января ушла ниже $4 650 за тройскую унцию.

Февральские фьючерсы на драгметалл к 04:15 мск торговались по $4 644,8, что ниже уровня закрытия прошлой сессии на 5,35%. Впервые с 19 января цена на золото опустилась ниже $4 650.

Отметим, что в конце прошлой недели, 29 января биржевая стоимость золота установила рекорд, впервые в истории превысив $5600 долларов за тройскую унцию.

