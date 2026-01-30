Турция, Египет и Катар организуют встречу США и Ирана в Анкаре – СМИ

США и Иран, которые подошли вплотную к военному противостоянию, попытаются решить противоречия дипломатией: страны-посредники готовят встречу представителей Тегерана и Вашингтона в Анкаре.

Турция, Египет и Катар предпринимают усилия для организации встречи между США и Ираном в Анкаре. В переговорах будут участвовать спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф и высокопоставленные представители Тегерана, передает Axios со ссылкой на источник одной из стран, которая участвует в процессе.

"Дело движется. Мы делаем все возможное"

– источник

Высокопоставленный источник в США также подтвердил, что встреча между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Анкаре.

Отметим, что вчера Дональд Трамп заявил о желании достичь соглашения с Ираном путем переговоров, напомнив о крупной флотилии ВМС США, которая приблизилась к берегам страны. Тегеран, в свою очередь, также высказался за переговоры, подчеркнув, что стремится к равноправной сделке по ядерному вопросу.