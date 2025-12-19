Въезд в Пятигорск избавят от опасного потока автомобилей

Власти ставропольского курортного Пятигорска до 2030 года построят на въезде в город двухуровневую дорожную развязку, которая распределит транспортные потоки и обеспечит безопасный проезд.

В Ставропольском крае на Бештаугорском шоссе при въезде в Пятигорск в этом году начнут строить двухуровневую дорожную развязку, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта края Денис Янаков.

"Пересечение Бештаугорского шоссе с участком въезда в город Пятигорск со стороны поселка Иноземцево является очагом аварийности. Работы предусматривают реконструкцию этого участка с устройством двухуровневой развязки. …Объект должен быть построен до 2029 года включительно"

- Денис Янаков

Реализация проекта начнется уже в в 2026 году: новая развязка поможет распределить транспортные потоки и обеспечить безопасный проезд, первый этап строительства обойдется более чем в 1 млрд рублей, отметил министр, передает портал "Это Кавказ".

Всего в текущем году в регионе отремонтируют около 300 км местных дорог и 170 км региональной дорожной сети, на что будет израсходовано 21,7 млрд рублей, добавил Денис Янаков.