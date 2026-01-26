Вестник Кавказа

Уиткофф о перемирии в Газе: у ХАМАС нет выбора

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В США отметили, что у ХАМАС нет другого выхода, кроме как сложить оружие. В Белом доме ожидают, что это случится в скором времени.

Радикальное движение ХАМАС собирается сложить оружие. Такое заявление сделал 29 января спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.

Он подчеркнул, что у группировки нет выбора.

"Они собираются сложить оружие. Они это сделают, потому что у них нет выбора. Поэтому этого мы и ожидаем"

– Стив Уиткофф

На прошлой неделе информированный источник сообщил, что США и ХАМАС договорились о том, что движение передаст свое оружие и карты подземных тоннелей в секторе Газа. За это им позволят сохранить статус политической партии.

