Анкара надеется на урегулирование ситуации с Ираном через дипломатию

Власти Турции рассчитывают, что нынешнюю напряженную ситуацию вокруг Ирана можно будет разрешить дипломатическими путями.

Турецкое руководство надеется, что ситуацию, связанная с Исламской Республикой Иран, получится урегулировать возможностями дипломатии, такое заявление сделал главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

По словам дипломата, Анкара основывается на том, что все социальные протесты или политические сложности – это внутреннее дело Ирана. Он напомнил, что турецкая сторона с самого начала озвучили свою позицию, согласно которой военное либо какое-либо еще вмешательство со стороны не даст результата.

"Мы всегда подчеркиваем, что любые проблемы, какими бы они ни были, должны решаться путем дипломатии"

– Акиф Чагатай Кылыч

Он также выразил надежду, что напряженность, возникшая вокруг Ирана, разрешится дипломатическим путем.