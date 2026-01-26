Туристы провели в гостиницах Азербайджана свыше 4,5 млн ночевок за год

Туристы стали чаще бронировать отели в Азербайджане, в 2025 году рост числа ночевок в гостиницах составил 6,7%. Самые частые постояльцы – граждане Азербайджана, Индии и России.

Госкомстат Азербайджана обнародовал данные по итогу 2025 года для гостиниц республики.

В 2025 году в отелях и гостиницах Азербайджана туристы провели 4 млн 569,5 тыс ночевок, что больше показателей 2024 года на 6,7%.

Чаще всего туристы останавливались в Баку – 58,9% всех ночевок. При этом почти 43% ночевок обеспечил внутренний туризм, в гостиницах проживали граждане Азербайджана.

На иностранцев пришлось более 57% ночевок в гостиницах республики, что больше прошлогоднего показателя на 11,3%.

Чаще всего в отелях ночевали гости из Индии – 13,6%, России – 10,1%, Турции – 9,3%, Саудовской Аравии – 8,3%, Израиля – 5,6%.

Отметим, что несмотря на возросшее число ночевок, доходы гостиниц в Азербайджане в 2025 году снизились почти на 6% и составили 653 млн манатов или чуть более $384 млн. При этом свыше 27% доходов принесли услуги общепита в азербайджанских отелях.