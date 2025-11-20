Президент Израиля может посетить Казахстан в 2026 году – Кошербаев

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства заявил о том, что президент Израиля Ицхак Герцог может совершить визит в Казахстан в текущем году.

В 2026 году запланирован визит главы Израиля Ицхака Герцога в Казахстан, такое заявление сделал казахстанский глава МИД Ермек Кошербаев, подводя итоги встречи со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Ранее визит Герцога в Республику Казахстан был запланирован на 2025 год.

Сегодня в Астану прибыл глава внешнеполитического ведомства для обсуждения экономической и деловой повестки. В ходе пресс-конференции совместно с Кошербаевым, Саар отметил одну из основных целей визита в Казахстан – укрепление партнерских отношений Тель-Авива и Астаны.

На встрече были подняты вопросы совместных проектов в сфере кибербезопасности и здравоохранения. Кроме того, главы МИД подписали меморандум о возможной отмене виз.

В ходе визита Гидеон Саар пригласил Ермека Кошербаева посетить Израиль в ближайшее время.